Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
|14,33EUR
|-0,41EUR
|-2,75%
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach dem Kapitalmarkttag der Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Mit dem neuen strategischen Plan sehe er das Geldhaus gut positioniert, um die positive Entwicklung fortzusetzen, weiter zu wachsen und den Aktionären langfristig Wert zu bieten, schrieb Alexander Demetriou in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:39 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
16,70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,74 €
|
Abst. Kursziel*:
13,30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,54%
|
Analyst Name::
Alexander Demetriou
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shsmehr Nachrichten
|
17:59
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
15:59
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
04.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
04.11.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
04.11.25
|Dienstagshandel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
04.11.25
|EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)