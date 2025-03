Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Mittag im Aufwind

Der MDAX entwickelt sich am fünften Tag der Woche positiv.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,85 Prozent fester bei 28 997,95 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 285,536 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,184 Prozent auf 28 417,71 Punkte an der Kurstafel, nach 28 470,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 29 075,75 Punkte, das Tagestief hingegen 28 397,13 Zähler.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 2,65 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 14.02.2025, einen Wert von 27 659,84 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wurde der MDAX mit 26 527,69 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 14.03.2024, wurde der MDAX mit 26 261,60 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 12,75 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 30 505,59 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 989,87 Zählern verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 7,25 Prozent auf 136,10 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 6,91 Prozent auf 64,20 EUR), Bechtle (+ 6,11) Prozent auf 39,96 EUR), TRATON (+ 4,78 Prozent auf 35,10 EUR) und Siltronic (+ 4,66 Prozent auf 47,62 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Hypoport SE (-1,30 Prozent auf 167,40 EUR), Aroundtown SA (-1,19 Prozent auf 2,33 EUR), LEG Immobilien (-0,92 Prozent auf 66,70 EUR), Deutsche Wohnen SE (-0,72 Prozent auf 20,80 EUR) und AIXTRON SE (-0,48 Prozent auf 11,45 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 4 214 583 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 24,002 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Im MDAX präsentiert die TUI-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 14,16 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at