Aufschläge in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester

Der MDAX befand sich am Abend im Aufwärtstrend.

Der MDAX legte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,67 Prozent auf 27 334,79 Punkte zu. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 265,473 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,061 Prozent höher bei 27 169,42 Punkten, nach 27 152,93 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 27 359,34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 27 162,18 Einheiten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 1,89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.09.2024, wies der MDAX einen Stand von 25 790,13 Punkten auf. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 18.07.2024, bei 25 587,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.10.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 24 702,33 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 1,85 Prozent zu. Bei 27 641,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell thyssenkrupp (+ 9,13 Prozent auf 3,47 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,85 Prozent auf 64,80 EUR), TRATON (+ 4,09 Prozent auf 30,55 EUR), Delivery Hero (+ 3,56 Prozent auf 38,66 EUR) und Stabilus SE (+ 3,19 Prozent auf 37,25 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil GEA (-1,34 Prozent auf 47,00 EUR), Gerresheimer (-1,22 Prozent auf 84,85 EUR), CTS Eventim (-1,20 Prozent auf 98,60 EUR), HelloFresh (-1,08 Prozent auf 8,58 EUR) und TAG Immobilien (-0,86 Prozent auf 16,21 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7 960 439 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 19,755 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Im MDAX hat die thyssenkrupp-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at