Aufschläge in Frankfurt: SDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Um 09:11 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,61 Prozent fester bei 13 781,01 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 113,853 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,316 Prozent auf 13 741,13 Punkte an der Kurstafel, nach 13 697,83 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 741,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 13 781,01 Einheiten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,383 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.01.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 13 697,12 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 08.11.2023, den Wert von 12 728,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.02.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 393,29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,291 Prozent abwärts. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 5,88 Prozent auf 0,98 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,95 Prozent auf 19,19 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2,89 Prozent auf 16,00 EUR), Salzgitter (+ 2,15 Prozent auf 25,66 EUR) und CANCOM SE (+ 1,98 Prozent auf 28,88 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil METRO (St) (-7,13 Prozent auf 5,67 EUR), ADTRAN (-2,74 Prozent auf 6,38 USD), KWS SAAT SE (-1,74 Prozent auf 50,70 EUR), Deutsche Beteiligungs (-1,65 Prozent auf 26,80 EUR) und Klöckner (-0,58 Prozent auf 6,81 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 210 544 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 11,310 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Südzucker-Aktie weist mit 4,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die pbb-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,53 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at