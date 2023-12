Aufschläge in Frankfurt: TecDAX legt letztendlich zu

Am Freitag schloss der TecDAX den Handel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 3 329,44 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 489,873 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,149 Prozent fester bei 3 329,89 Punkten, nach 3 324,94 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 314,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 351,66 Punkten lag.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,45 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 15.11.2023, bei 3 107,96 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 15.09.2023, einen Stand von 3 111,68 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.12.2022, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 2 978,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 14,55 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 354,19 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 788,38 Punkten.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Bechtle (+ 3,16 Prozent auf 45,70 EUR), Nagarro SE (+ 2,83 Prozent auf 92,60 EUR), SMA Solar (+ 2,47 Prozent auf 58,00 EUR), CANCOM SE (+ 2,40 Prozent auf 28,96 EUR) und ATOSS Software (+ 2,12 Prozent auf 217,00 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen MorphoSys (-2,44 Prozent auf 32,75 EUR), Nordex (-1,70 Prozent auf 10,12 EUR), United Internet (-1,40 Prozent auf 19,70 EUR), HENSOLDT (-1,24 Prozent auf 23,84 EUR) und QIAGEN (-1,12 Prozent auf 39,00 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 22 042 162 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 171,361 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie mit 8,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Telefonica Deutschland-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,55 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at