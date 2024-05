Aufschläge in Frankfurt: TecDAX legt zum Start zu

Um 09:12 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,09 Prozent fester bei 3 442,98 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 520,277 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 3 439,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 439,83 Punkten am Vortag.

Bei 3 439,58 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 445,34 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, einen Wert von 3 322,49 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.02.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 389,31 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, lag der TecDAX bei 3 228,18 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,56 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 175,55 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell United Internet (+ 1,45 Prozent auf 22,36 EUR), SMA Solar (+ 0,78 Prozent auf 51,80 EUR), 1&1 (+ 0,57 Prozent auf 17,50 EUR), Kontron (+ 0,56 Prozent auf 21,42 EUR) und Nordex (+ 0,48 Prozent auf 14,67 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil JENOPTIK (-0,72 Prozent auf 27,76 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,54 Prozent auf 91,75 EUR), Sartorius vz (-0,47 Prozent auf 252,40 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-0,26 Prozent auf 45,70 EUR) und ATOSS Software (-0,21 Prozent auf 239,50 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 106 130 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210,170 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,41 erwartet. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at