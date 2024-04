Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX am Nachmittag steigen

Am Donnerstag erhöht sich der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,49 Prozent auf 3 568,46 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 113,429 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 3 551,06 Punkten in den Handel, nach 3 551,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 569,78 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 549,74 Zählern.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 0,903 Prozent. Vor einem Monat, am 04.03.2024, lag der ATX noch bei 3 371,78 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 04.01.2024, den Wert von 3 420,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.04.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 199,13 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,58 Prozent zu. Bei 3 572,69 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. 3 305,62 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell voestalpine (+ 1,91 Prozent auf 26,74 EUR), Verbund (+ 1,61 Prozent auf 66,35 EUR), BAWAG (+ 1,36 Prozent auf 59,45 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,36 Prozent auf 19,33 EUR) und Lenzing (+ 1,21 Prozent auf 33,55 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Mayr-Melnhof Karton (-0,88 Prozent auf 113,20 EUR), Raiffeisen (-0,78 Prozent auf 19,12 EUR), Österreichische Post (-0,62 Prozent auf 31,95 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,56 Prozent auf 44,55 EUR) und CA Immobilien (-0,49 Prozent auf 32,30 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 319 840 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 23,781 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,52 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at