Aufschläge in Wien: Gewinne im ATX Prime

Am Donnerstag geht es im ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,32 Prozent auf 1 741,66 Punkte nach oben. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,190 Prozent leichter bei 1 732,84 Punkten, nach 1 736,13 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 730,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 1 750,09 Einheiten.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,147 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 723,67 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, bei 1 545,50 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 01.02.2023, bei 1 697,63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 1,61 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 750,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell BAWAG (+ 5,35 Prozent auf 50,40 EUR), Addiko Bank (+ 3,75 Prozent auf 15,20 EUR), Palfinger (+ 1,46 Prozent auf 24,35 EUR), Vienna Insurance (+ 1,33 Prozent auf 26,60 EUR) und Frequentis (+ 1,13 Prozent auf 26,90 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-2,49 Prozent auf 21,90 EUR), STRABAG SE (-1,96 Prozent auf 42,50 EUR), Lenzing (-1,94 Prozent auf 30,35 EUR), Polytec (-1,34 Prozent auf 3,69 EUR) und Flughafen Wien (-0,90 Prozent auf 49,65 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 295 925 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 26,160 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Die Kapsch TrafficCom-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die Semperit-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

