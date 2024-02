Aufschläge in Zürich: SMI steigt zum Handelsstart

Am Donnerstag notiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,30 Prozent fester bei 11 247,10 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,252 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,255 Prozent auf 11 242,18 Punkte an der Kurstafel, nach 11 213,64 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 11 240,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11 248,86 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,05 Prozent aufwärts. Der SMI wurde vor einem Monat, am 15.01.2024, mit 11 207,51 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 15.11.2023, lag der SMI-Kurs bei 10 708,19 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 15.02.2023, mit 11 272,67 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,688 Prozent. Bei 11 473,57 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Sika (+ 1,39 Prozent auf 248,30 CHF), Richemont (+ 1,12 Prozent auf 135,75 CHF), Partners Group (+ 0,99 Prozent auf 1 225,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,87 Prozent auf 39,26 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,77 Prozent auf 287,50 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Novartis (-0,40 Prozent auf 87,45 CHF), Roche (-0,15 Prozent auf 226,85 CHF), Alcon (+ 0,03 Prozent auf 67,98 CHF), Swiss Re (+ 0,20 Prozent auf 102,70 CHF) und Sonova (+ 0,39 Prozent auf 286,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. 137 726 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 265,937 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,07 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at