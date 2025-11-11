Ausblick: Bayer stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bayer wird die Bilanz für das letzte Quartal vorlegen. Das erwarten Analysten.

Bayer äußert sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,366 EUR gegenüber -4,260 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Bayer 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,69 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bayer 9,97 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,59 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,600 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 45,72 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 46,61 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at