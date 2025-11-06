HENSOLDT Aktie

HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

Bilanz steht ins Haus 06.11.2025 23:18:00

Ausblick: HENSOLDT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausblick: HENSOLDT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Das prognostizieren Analysten für die HENSOLDT-Bilanz.

HENSOLDT wird am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass HENSOLDT im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,448 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,190 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll HENSOLDT 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 581,3 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HENSOLDT 528,0 Millionen EUR umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,71 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,930 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 2,54 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 2,24 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: HENSOLDT

03.11.25 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
24.10.25 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
20.10.25 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
