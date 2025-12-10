HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Analystenmeinung
|
10.12.2025 13:17:38
HSBC-Aktie steigt nach BofA-Hochstufung: Jahreshoch rückt näher
Zuletzt gewann der Wert in London 2,45 Prozent auf 10,94 Pfund. Er befindet sich damit weiter im Aufwärtstrend und näherte sich wieder dem bisherigen Jahreshoch aus dem November.
Die Aktie folgte damit einer Hochstufung der Bank of America. Zudem berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, die Bank stehe vor einer Einigung im sogenannten "Cum-Cum-Steuerskandal" in Frankreich gegen eine Geldzahlung.
Die Bank of America begründete die Hochstufung auf "Buy" von "Neutral" mit den Aussichten für den HSBC-Ableger in Hongkong. Dieser dürfte seine Einlagen und das Vermögensverwaltungsgeschäft im kommenden Jahr deutlich steigern. Das Kursziel liegt nun bei 1300 Pence und damit rund 20 Prozent über dem aktuellen Kurs.
/mf/mis
LONDON (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com,JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu HSBC Holdings plcmehr Nachrichten
|
10.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Börse London: FTSE 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.12.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.12.25
|Aufschläge in London: Zum Handelsstart Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)