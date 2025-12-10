HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analystenmeinung 10.12.2025 13:17:38

HSBC-Aktie steigt nach BofA-Hochstufung: Jahreshoch rückt näher

HSBC-Aktie steigt nach BofA-Hochstufung: Jahreshoch rückt näher

Die Aktien der HSBC haben im Vormittagshandel am Mittwoch überdurchschnittlich zugelegt.

Zuletzt gewann der Wert in London 2,45 Prozent auf 10,94 Pfund. Er befindet sich damit weiter im Aufwärtstrend und näherte sich wieder dem bisherigen Jahreshoch aus dem November.

Die Aktie folgte damit einer Hochstufung der Bank of America. Zudem berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, die Bank stehe vor einer Einigung im sogenannten "Cum-Cum-Steuerskandal" in Frankreich gegen eine Geldzahlung.

Die Bank of America begründete die Hochstufung auf "Buy" von "Neutral" mit den Aussichten für den HSBC-Ableger in Hongkong. Dieser dürfte seine Einlagen und das Vermögensverwaltungsgeschäft im kommenden Jahr deutlich steigern. Das Kursziel liegt nun bei 1300 Pence und damit rund 20 Prozent über dem aktuellen Kurs.

/mf/mis

LONDON (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

HSBC-Aktie verliert: Milliarden wegen Madoff-Verstrickung zurückgestellt
HSBC-Aktie gibt nach: Brendan Nelson steigt zum Chairman auf
HSBC-Aktie steigt dennoch: Milliarden-Rückstellung für Madoff-Klage schmälert Gewinn

Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com,JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu HSBC Holdings plcmehr Nachrichten