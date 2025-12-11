HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|
11.12.2025 22:00:08
HSBC axes 160-year-old management scheme in bid to cut costs
‘International Manager’ programme closed to new recruits as CEO Georges Elhedery reshapes Europe’s largest lenderWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HSBC Holdings plcmehr Nachrichten
|
11.12.25
|HSBC axes 160-year-old management scheme in bid to cut costs (Financial Times)
|
10.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Börse London: FTSE 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.12.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plcmehr Analysen
|05.12.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|29.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bid Corporation Limited
|23,91
|-1,16%
|HSBC Holdings PLC ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADRs
|55 750,00
|4,84%
|HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
|64,00
|0,00%
|HSBC Holdings plc
|12,80
|-0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: ATX und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.