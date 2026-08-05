SUSS MicroTec Aktie

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WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) legt Quartalsergebnis vor

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,432 EUR gegenüber 0,820 EUR im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 15,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 143,2 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 121,3 Millionen EUR aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,99 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,59 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 489,7 Millionen EUR, gegenüber 503,2 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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