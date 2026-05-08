SUSS MicroTec Aktie

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WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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08.05.2026 10:33:47

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Suss Microtec von 84 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ausgaben für Chipausrüstungen sollten 2026 und 2027 nochmals um 25 Prozent steigen, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Damit würde der starke Investitionszyklus in der Halbleiterindustrie anhalten. Eine Erholung der Nachfrage gewinne bei Suss an Kontur. Die Bewertung der Aktien bleibe vor diesem Hintergrund attraktiv./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54,42 € 		Abst. Kursziel*:
69,04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
86,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,67%
Analyst Name::
Tammy Qiu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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