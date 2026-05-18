NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 58 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragstrend des Anlagenbauers für die Chipbranche deute 2027 auf starkes Wachstum hin, schrieb Janardan Menon am Sonntag in seinem Resümee zum ersten Quartal. Unternehmensziele wie auch die Markterwartungen könnten sich als zu zurückhaltend erweisen. Obwohl das Thema KI die wichtigste Triebfeder sei, wiesen die Aktien einen deutlich höheren Abschlag zur Konkurrenz aus als in den vergangenen Jahren./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
109,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
54,42 €
Abst. Kursziel*:
100,28%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
88,60 €
Abst. Kursziel aktuell:
23,02%
Analyst Name::
Janardan Menon
KGV*:
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|06:15
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|11.05.26
|SUSS MicroTec Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
