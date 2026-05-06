Wacker Neuson Aktie
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
|Bilanz steht an
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06.05.2026 10:49:00
Ausblick: Wacker Neuson legt Quartalsergebnis vor
Wacker Neuson SE wird am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,350 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 586,8 Millionen EUR - ein Plus von 18,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wacker Neuson SE 493,5 Millionen EUR erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie, gegenüber 1,14 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,34 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 2,22 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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