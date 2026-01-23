Wacker Neuson Aktie
|18,46EUR
|-1,14EUR
|-5,82%
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
Wacker Neuson SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Neuson auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Dass die fortgeschrittenen Übernahmegespräche des Baumaschinenherstellers mit Doosan Bobcat nicht fortgesetzt würden, könnte mit dem gleichzeitigen Interesse der Südkoreaner am weltweit drittgrößten Waferhersteller SK Siltron zusammenhängen, schrieb Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Gründerfamilien einen weiteren Anlauf zum Verkauf ihrer Anteile nehmen könnten. Nun liege der Fokus aber erst einmal auf der operativen Entwicklung im vergangenen Quartal und darüber hinaus. Eine große Verbesserung gegenüber dem dritten Quartal erwartet Comtesse nicht. Das deutsche Infrastrukturprogramm dürfte sich frühestens im zweiten Halbjahr 2026 bemerkbar machen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
|
Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18,44 €
|
Abst. Kursziel*:
13,88%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,76%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
