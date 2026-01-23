Wacker Neuson Aktie
|18,46EUR
|-1,14EUR
|-5,82%
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
Wacker Neuson SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die geplatzte Übernahme des Baumaschinenherstellers durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan dürfte den Kurs entsprechend belasten, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erwähnte, bislang eine Übernahmeprämie von zehn Prozent auf das Kursziel einkalkuliert zu haben./rob/mf/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
Unternehmen:
Wacker Neuson SE
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
18,44 €
Abst. Kursziel*:
41,00%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
18,46 €
Abst. Kursziel aktuell:
40,85%
Analyst Name::
-
KGV*:
