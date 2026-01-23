HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die geplatzte Übernahme des Baumaschinenherstellers durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan dürfte den Kurs entsprechend belasten, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erwähnte, bislang eine Übernahmeprämie von zehn Prozent auf das Kursziel einkalkuliert zu haben./rob/mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.