Wacker Neuson Aktie

18,46EUR -1,14EUR -5,82%
Wacker Neuson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012

23.01.2026 10:47:22

Wacker Neuson SE Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die geplatzte Übernahme des Baumaschinenherstellers durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan dürfte den Kurs entsprechend belasten, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erwähnte, bislang eine Übernahmeprämie von zehn Prozent auf das Kursziel einkalkuliert zu haben./rob/mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
Unternehmen:
Wacker Neuson SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18,44 € 		Abst. Kursziel*:
41,00%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,85%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Wacker Neuson SE

