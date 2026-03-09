Wacker Neuson Aktie

18,82EUR -0,26EUR -1,36%
Wacker Neuson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012

09.03.2026 08:45:40

Wacker Neuson SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktien des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson bei unverändertem Kursziel von 24 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Mit dem Kursrutsch der vergangenen Wochen nach der gescheiterten Übernahme durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan Bobcat gebe es nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit vor einem zyklischen Wendepunkt, schrieb Stefan Augustin in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Buy
Unternehmen:
Wacker Neuson SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18,40 € 		Abst. Kursziel*:
30,43%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,52%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

