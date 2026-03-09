Wacker Neuson Aktie
|18,82EUR
|-0,26EUR
|-1,36%
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
Wacker Neuson SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktien des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson bei unverändertem Kursziel von 24 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Mit dem Kursrutsch der vergangenen Wochen nach der gescheiterten Übernahme durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan Bobcat gebe es nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit vor einem zyklischen Wendepunkt, schrieb Stefan Augustin in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Buy
|
Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,40 €
|
Abst. Kursziel*:
30,43%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,52%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
