International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
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13.10.2026 13:48:07
BA flight forced to turn back over cracked window
British Airways said the plane landed safely at Gatwick and passengers were due to resume their journey.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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