International Consolidated Airlines Aktie
|4,93EUR
|0,05EUR
|1,07%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
21.08.2026 08:07:54
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für International Airlines Group von 465 auf 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Airline-Holding bleibe Favorit im Umfeld eingeschränkter Langstreckenkapazitäten, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 01:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 01:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
5,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4,84 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4,22 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
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|4,92
|1,03%
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|06:52
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|06:44
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|BBVA Neutral
|UBS AG
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