NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für International Airlines Group von 465 auf 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Airline-Holding bleibe Favorit im Umfeld eingeschränkter Langstreckenkapazitäten, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 01:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 01:17 / EDT



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