NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Im zu Ende gehenden dritten Quartal habe sich an der Botschaft des Unternehmens im Vergleich zum zweiten Quartal wenig geändert, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Airline-Holding sehe weiter eine robuste Nachfrage insbesondere auf den Langstrecken und gute Preise auf den Nordatlantik-Routen. Bei den innereuropäischen Routen scheine sich die Preisentwicklung zu verbessern, wobei weiterhin Kapazitätskürzungen geplant seien. Ein Gegenwind bleibe die Entwicklung der Kerosinkosten./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 11:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 11:46 / UTC





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