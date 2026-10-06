NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Aktie der International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Die Berichterstattung der europäischen Fluggesellschaften zum dritten Quartal dürfte gemischt ausfallen, erwartet Alex Irving laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Nachfrage sei robust und profitiere im Nordatlantikgeschäft von einer niedrigeren Vergleichsbasis des Vorjahres. Dies werde jedoch durch den jüngsten Anstieg der Kerosinpreise zunichtegemacht, was erheblichen Gegenwind für die Ergebnisse im kommenden Jahr bedeute. Für IAG ist der Analyst zuversichtlich. Diese Fluggesellschaft dürfte für Investoren weiterhin starke Erträge und einen soliden Cashflow erwirtschaften, schrieb er./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 04:00 / UTC





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