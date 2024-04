Barclays Capital: Overweight für Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus vor Zahlen fürs erste Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 202 Euro belassen. Die Resultate seien zum Jahresstart gewöhnlich saisonbedingt eher schwächer, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz mehr Auslieferungen dürfte der Gewinn eher niedrig sein.

Aktieninformation im Fokus: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:47 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 164,24 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 22,99 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 163 096 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Anteilsschein um 17,2 Prozent aufwärts. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 01.05.2024 werfen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2024 / 14:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2024 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.