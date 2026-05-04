BASF-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Underweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analystin Katie Richards sieht in einer am Montag vorliegenden Studie vorerst nur begrenztes Kurspotenzial in den Aktien des Chemiekonzerns. Es sei wahrscheinlicher, dass sie auf dem aktuellen Niveau konsolidieren, da die Anleger auf neue Indizien warteten. Das Fehlen messbarer Prognosen lasse großen Spielraum, was die Erwartungen für das zweite Quartal betrifft.

Zwischen Kursziel und Realität: Die BASF-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:12 Uhr 1,1 Prozent auf 54,13 EUR. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 26,10 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 865 691 BASF-Aktien. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 27,1 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte BASF am 29.07.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 22:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.