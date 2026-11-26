BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|BASF-Analyse im Fokus
|
26.11.2026 17:28:47
BASF-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Underweight ein
JPMorgan hat BASF auf "Underweight" belassen. "Der Wettbewerbsdruck nimmt wieder zu", überschrieb Chetan Udeshi seine am Donnerstag vorliegende Studie zur europäischen Chemiebranche. Dabei verwies er auf chinesische Handelsdaten für Chemikalien vom Oktober, die eine fortgesetzte Exportdynamik verdeutlichten. Sie deuteten darauf hin, dass die umfassenderen Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die chinesische Chemieproduktion weitgehend nachgelassen hätten. Er befürchtet daher nun einen verschärften Wettbewerb, der die Preissetzungsmacht der Hersteller schwächen und ihre Fähigkeit einschränken könnte, Kostensteigerungen weiterzugeben. Als Folge seien 2027 erhebliche Abwärtskorrekturen der Gewinnschätzungen für europäische Chemieunternehmen und auch -händler möglich.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 17:12 Uhr 2,1 Prozent. Zuletzt wurden über XETRA 630 095 BASF-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 17,9 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 01:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 01:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASF
|
24.11.26
|BASF-Aktie verliert: Neue Ziele für die Agrarsparte überzeugen Investoren vorerst nicht - Zukäufe nach Evonik-Aus nicht ausgeschlossen (Dow Jones)
|
24.11.26
|Anthropic, Nvidia, Infineon, Siemens Energy, Siemens, BASF - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
24.11.26
|Anthropic, Nvidia, Infineon, Siemens Energy, Siemens, BASF - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
24.11.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt (finanzen.at)
|
24.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
24.11.26
|Verluste in Frankfurt: DAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.11.26
|Underperform von Jefferies & Company Inc. für BASF-Aktie (finanzen.at)
|
24.11.26
|Zukäufe bleiben für BASF eine Option (Dow Jones)
Analysen zu BASF
|26.11.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|26.11.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|50,36
|0,56%