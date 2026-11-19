BASF Aktie
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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach eingestellten Übernahmebemühungen um Evonik auf "Underperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Laut BASF habe der Vorstand von Evonik nicht konstruktiv agiert, obwohl BASF signalisiert habe, nach zwei abgelehnten Kaufofferten eine weitere Erhöhung in Erwägung zu ziehen, schrieb Priyanka Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für BASF hätte die Übernahme strategische Vorteile bieten können, die starke Europa-Ausrichtung und Risiken mit Blick auf die Realisierung von Synergien hätten das Geschäft jedoch weniger attraktiv gemacht./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 09:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 09:56 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Underperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
50,99 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,71%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
50,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,73%
|
Analyst Name::
Priyanka Patel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
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17:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BASF auf 'Underperform' - Ziel 44 Euro (dpa-AFX)
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