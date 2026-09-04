Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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04.09.2026 13:17:00
BASF-Tochter verklagt Apple wegen Face ID
Seit 2017 ist Apples Gesichtserkennung Face ID bereits auf dem Markt. trinamiX, ein Unternehmen aus Ludwigshafen, sieht nun seine eigene Technologie verletzt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Apple Inc.
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20:04
|Handel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
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18:01
|Handel in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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03.09.26
|dailyAktien: Apple – Weiterhin stark bei begrenztem Potenzial (NewsTool)
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03.09.26
|dailyAktien: Apple – Weiterhin stark bei begrenztem Potenzial (NewsTool)
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02.09.26
|Tim Cook handed $47mn pay deal as Apple’s executive chair (Financial Times)
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01.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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01.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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01.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Apple Inc.
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