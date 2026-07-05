Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
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05.07.2026 21:19:21
Bayer: Why so many Roundup weedkiller lawsuits?
Bayer was sued for failing to add cancer warnings to its controversial pesticide Roundup when US regulators opposed adding one. DW asks if the latest Supreme Court win will shield the chemical giant from paying billions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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|13.05.26
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