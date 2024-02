Bayer-Aktie dennoch fester: Bayer könnte im Stoxx Europe 50 womöglich durch BBVA ersetzt werden

Bayer sind in der neuen Rangliste der Deutschen Börse für den Stoxx-50 auf Platz 79 zurückgefallen von Platz 71 zuvor.

Damit stehen Bayer nun auf einem so genannten Fast-Exit-Platz. Sollten sie auch auf der nächsten Liste erneut auf Platz 75 oder schlechter liegen, würden sie laut Regelwerk zur März-Überprüfung aus dem Stoxx-50 fliegen. Bester Nachrückkandidat sind die Aktien der spanischen Bank BBVA

Veröffentlicht wird die nächste Rangliste am Abend des 1. März. Vollzogen werden mögliche Indexänderungen zu den Schlusskursen am 15. März, wirksam werden sie zur Eröffnung am 18. März.

Die Bayer-Aktie bewegt sich am Freitag via XETRA zeitweise 1,13 Prozent höher bei 28,60 Euro.

Dow Jones Newswires