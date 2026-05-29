Bayer-Aktie dennoch im Minus: Jefferies wird optimistischer - Neuer Analyst

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Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer angehoben.

Konkret stieg das Bayer -Kursziel von 25 auf 40 Euro, aber die Einstufung auf "Hold" bleibt bestehen. Der neu verantwortliche Pharma-Analyst Michael Leuchten sieht auf Basis der "Summe-aller-Teile" aktuell theoretisch einen Wert von 45 Euro je Aktie. Die Rechtsstreitigkeiten blieben allerdings ein Unsicherheitsfaktor, der die Aktien der Leverkusener im ungünstigen Fall auch wieder auf 30 Euro zurückwerfen könnte, schrieb er. Ohne zusätzliche Impulse aus der Wirkstoffforschung könne man Bayer auch nicht als günstige Pharma-Aktie bezeichnen, so Leuchten. Im XETRA-Handel notierte die Bayer-Aktie schlussendlich 3,46 Prozent tiefer bei 36,53 Euro. /ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 12:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 19:00 / ET NEW YORK (dpa-AFX Broker)

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