Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Aktuelle Analyse
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24.04.2026 11:52:47
Bayer-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King ging am Donnerstagabend auf die wichtigsten Fragen im Vorfeld der mündlichen Verhandlung des Durnell-Falles vor dem obersten US-Gericht am 27. April ein. Der Experte bleibt zwar generell optimistisch, was die Lösung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten angeht. Er erwartet aber im Zuge der Interpretation der Supreme-Court-Verhandlung einige Unsicherheiten.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Bayer-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:36 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 38,92 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 23,33 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 570 014 Bayer-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 5,2 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q1 2026 wird für den 12.05.2026 terminiert.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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