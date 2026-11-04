Bayer Aktie

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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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04.11.2026 13:54:08

Bayer Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 63,50 auf 66,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Pharmageschäft sei am Beginn einer neuen Wachstumsphase, schrieb James Quigley am Mittwoch in seinem Resümee zu insgesamt soliden Quartalszahlen. Der Bereich Agrarchemie bleibe vorerst sprunghaft./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Buy
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53,60 € 		Abst. Kursziel*:
23,13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
53,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,91%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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