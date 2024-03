Bayer beruft Julio Triana in den Vorstand

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aufsichtsrat von Bayer hat Julio Triana zum 1. April 2024 in den Vorstand berufen. Der 58-Jährige wird zum 1. Mai Leiter der Division Consumer Health und folgt auf Heiko Schipper, der den DAX-Konzern auf eigenen Wunsch zum 30. April verlässt, wie der DAX-Konzern mitteilte. Triana kam 2002 zu Bayer und ist zurzeit Head of Commercial Operations Region International bei der Division Pharmaceuticals von Bayer, Mitglied des Executive Committee der Division sowie Senior Bayer Representative Japan und President der Bayer Holding Ltd Japan.

