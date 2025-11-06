Bayer Aktie

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

06.11.2025 18:05:40

Bayer ernennt Judith Hartmann zur Finanzvorständin

DOW JONES--Bayer besetzt den CFO-Posten kommendes Jahr neu. Wie der Konzern mitteilte, wurde Judith Hartmann zum 1. März 2026 in den Vorstand berufen, wo sie zum 1. Juni Finanzvorständin wird. Sie folgt auf Wolfgang Nickl, der wie geplant Ende Mai in den Ruhestand gehen wird.

Hartmann ist derzeit Partner bei der privaten Investmentfirma Sandbrook Capital, zuvor war sie unter anderem stellvertretende CEO und Finanzvorständin bei Engie sowie Finanzvorständin bei Bertelsmann.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 12:05 ET (17:05 GMT)

30.10.25 Bayer Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.09.25 Bayer Neutral UBS AG
18.08.25 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.25 Bayer Neutral UBS AG
