Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
06.11.2025 18:05:40
Bayer ernennt Judith Hartmann zur Finanzvorständin
DOW JONES--Bayer besetzt den CFO-Posten kommendes Jahr neu. Wie der Konzern mitteilte, wurde Judith Hartmann zum 1. März 2026 in den Vorstand berufen, wo sie zum 1. Juni Finanzvorständin wird. Sie folgt auf Wolfgang Nickl, der wie geplant Ende Mai in den Ruhestand gehen wird.
Hartmann ist derzeit Partner bei der privaten Investmentfirma Sandbrook Capital, zuvor war sie unter anderem stellvertretende CEO und Finanzvorständin bei Engie sowie Finanzvorständin bei Bertelsmann.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 06, 2025 12:05 ET (17:05 GMT)
