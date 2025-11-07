Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Frühe Anlage
|
07.11.2025 10:04:27
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 5 Jahren verloren
Bayer-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Bayer-Papier 42,75 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 233,945 Bayer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 26,51 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 201,89 EUR wert. Damit wäre die Investition 37,98 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Bayer belief sich jüngst auf 25,96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Gil C / Shutterstock
Analysen zu Bayermehr Analysen
|30.10.25
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.07.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|26,20
|-0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.