DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Bayer eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Bayer-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Bayer-Papier 42,75 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 233,945 Bayer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 26,51 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 201,89 EUR wert. Damit wäre die Investition 37,98 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Bayer belief sich jüngst auf 25,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at