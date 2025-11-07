Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

Frühe Anlage 07.11.2025 10:04:27

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Bayer eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Bayer-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Bayer-Papier 42,75 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 233,945 Bayer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 26,51 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 201,89 EUR wert. Damit wäre die Investition 37,98 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Bayer belief sich jüngst auf 25,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

30.10.25 Bayer Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.09.25 Bayer Neutral UBS AG
18.08.25 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.25 Bayer Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Bayer 26,20 -0,70% Bayer

14:30 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

