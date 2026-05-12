Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
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12.05.2026 10:28:42
Bayer profit tops estimates on strong crop science performance
[BERLIN] Bayer posted better-than-expected profit in the first quarter, driven by a robust performance in its crop-science unit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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