Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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28.06.2026 18:45:00
Bericht: Apple bemüht sich um Speicher von CXMT
Der chinesische Chiphersteller CMXT steht auf einer Sanktionsliste der USA. Apple möchte dort dennoch Speicher kaufen, sagt die Financial Times.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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