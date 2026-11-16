Apple Aktie
|325,50EUR
|2,40EUR
|0,74%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 355 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach den Pro-Modellen der neuen iPhone-Generation entspreche inzwischen etwa dem Vorjahresniveau, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag auf Basis der aktuellen Daten der Woche zehn nach Verkaufsstart. Die Zahlen zum iPhone Duo hätten sich in den beobachteten Regionen aktuell kaum verändert./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 16:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2026 / 16:22 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 355,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 356,27
|
Abst. Kursziel*:
-0,36%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 356,27
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,36%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
13.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
13.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
13.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|325,20
|0,65%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:57
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|08:57
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|08:07
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|WACKER CHEMIE Overweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Telefonica Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Siemens Healthineers Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|13.11.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|ProCredit Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK