BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|BMW-Analyse im Fokus
|
12.03.2026 10:04:48
Bernstein Research beurteilt BMW-Aktie mit Outperform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Outperform" belassen. Dem Zielkorridor für die operative Marge 2026 im Autosegment von 4 bis 6 Prozent stehe eine Konsensschätzung von 5,3 Prozent gegenüber, schrieb Stephen Reitman in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BMW-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:48 Uhr 1,7 Prozent auf 79,46 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 44,73 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 340 234 BMW-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Jahresanfang 2026 um 14,7 Prozent. Am 12.03.2026 dürfte BMW die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu BMW AG
