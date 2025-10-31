Bernstein Research mit Investmenttipp: Outperform-Note für BMW-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Bei der diesjährigen Japan Mobility Show habe der Autobauer Toyota einen besonders positiven Eindruck hinterlassen, heißt es in einer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Zudem habe der chinesische Hersteller BYD einen eigens für den japanischen Markt designten Elektro-Kleinstwagen vorgestellt. Von den europäischen Herstellern hätten BMW und Mercedes-Benz eine breite Palette neuer Modelle vorgestellt und damit ihre technologischen Fähigkeiten sowie die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte auf dem japanischen Markt belegt.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:50 Uhr 0,5 Prozent auf 80,96 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 13,64 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 164 708 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Anteilsschein um 8,2 Prozent nach oben. Am 05.11.2025 werden die Kennzahlen für Q3 2025 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 13:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 20:30 / UTC





