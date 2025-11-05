BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Hummel lobte am Mittwochmorgen solide Kostensenkungen. Dem stehe die widrige Preisentwicklung entgegen./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81,66 €
|
Abst. Kursziel*:
16,34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
85,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,48%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|10:43
|BMW Buy
|UBS AG
|09:46
|BMW Buy
|Warburg Research
|08:45
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:13
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
