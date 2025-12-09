Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 43 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf bevorzugt unter den Nutzfahrzeugherstellern Daimler Truck und Traton aufgrund ihres Restrukturierungspotenzials und der erwarteten Marktimpulse aus Deutschland, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick schrieb. Mit Blick auf die gesamte Branche der Lkw-Bauer erwartet Kempf, dass auch im kommenden Jahr die USA ein entscheidender Wettbewerbsmarkt bleiben dürften. Nach einem verhaltenen ersten Quartal rechnet er dort mit einem Aufschwung. Strengere Emissionsvorschriften sollten zudem zu einem kleineren Vorzieheffekt im zweiten Halbjahr führen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,47 €
|
Abst. Kursziel*:
12,42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,60%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Analysen zu Daimler Truckmehr Analysen
|09:13
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
