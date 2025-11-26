Daimler Truck Aktie

37,36EUR 0,30EUR 0,81%
Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

26.11.2025 06:34:40

Daimler Truck Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck von 50 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von global begrenztem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außerhalb der USA geprägt sein, schrieb Jose Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Bei den Zulieferern stünden wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt. Im Nutzfahrzeugbereich bevorzugt Asumendi Volvo gegenüber Daimler Truck. Hier werde er die Auswirkungen US-Zollpolitik im Auge behalten./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
34,52 € 		Abst. Kursziel*:
30,36%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
37,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,45%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

