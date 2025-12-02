NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Nick Housden wertete am Dienstag den "RBC Truck Tracker" mit wichtigen Daten von den Lkw-Märkten in Nordamerika und Europa aus. Für Daimler Truck senkte er seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) 2026 um 13 Prozent, da das Unternehmen stark vom angeschlagenen nordamerikanischen Markt abhängig sei. Er hält die Aktien aber für günstig bewertet./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 19:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST



