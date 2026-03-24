NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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24.03.2026 23:15:00
Better AI Buy: Nvidia vs Micron
Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Micron Technology (NASDAQ: MU) both play key roles in the hot growth area of artificial intelligence (AI). The former is the dominant provider worldwide of AI chips, and thanks to this, has become almost a household name. The latter offers something crucial for an AI system to do its job, and that's memory and storage.Both Nvidia and Micron have seen earnings and stock performance soar in recent quarters due to this presence in AI. In recent times, though, one of these stocks has continued to climb, while the other has lost momentum. Which is the better AI buy today? Let's find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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