Better Chip Stock: Nvidia vs. AMD

Nvidia (NASDAQ:NVDA) shareholders have had a rough few days. After a week in which news broke that CEO and co-founder Jensen Huang had engaged in an extramarital affair with a woman who is accused of being a Chinese spy, and another with an Nvidia executive, on Thursday morning, he resigned.

The exit of the man who has been the face of the company for decades has investors worried about its future. AMD (NASDAQ:AMD) shareholders aren't in the same boat, and the chipmaker is enjoying surging data center sales.

However, the question remains: Which stock is the better buy? It's a hard question to answer, because at face value, Nvidia is doing far better than AMD. But AMD doesn't have other questions surrounding the state of its business.

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