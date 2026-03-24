NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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24.03.2026 22:01:00

Better Semiconductor Stock During the Crash: Nvidia or AMD?

No semiconductor company has been as successful as Nvidia (NASDAQ: NVDA) over the past three years or so, but recently, Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) has been the better investment. AMD stock is trading up 88% over the last year, as of March 20. Nvidia trails it with a still-impressive return of 46%.After the recent market turmoil, both of these semiconductor stocks are cheaper than they were at the start of the year. But which one is the better buy?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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