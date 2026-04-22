BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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22.04.2026 18:55:00

BMW 7er Facelift: Der i7 bleibt bei 400 Volt

BMW überarbeitet den 7er, ohne seine Gestaltung zierlicher erscheinen zu lassen. Der i7 bleibt bei einem 400-V-System und soll dennoch schneller laden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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